В России за сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией граждан по состоянию на 25 апреля выросло до 74 588 человек. За минувшие сутки специалисты выявили 5 966 новых случаев заражения
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией граждан по состоянию на 25 апреля выросло до 74 588 человек. За минувшие сутки специалисты выявили 5 966 новых случаев заражения.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, число умерших от коронавируса составило 681 человек. За сутки было зафиксировано 66 летальных исходов, из них 41 человек скончался в московских больницах.
В Москве число заразившихся выросло на 2 612 человек и составило уже 39 509 человек. В Московской области за сутки выявлено 605 новых случаев заражения (всего 8 494), в Санкт-Петербурге - 215 новых случаев (2 926), в Мурманской области - 193 (856), в Дагестане -157 (724), а в Нижегородской области - 118 (1 214). Эти регионы являются лидерами по числу заразившихся коронавирусом.