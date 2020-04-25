В Москве за сутки скончались более 40 пациентов с коронавирусом
В московском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что 34-летний мужчина поступил в больницу с двусторонней нижнедолевой пневмонией с геморрагическим компонентом. Помимо этого пациент имел диагноз «сахарный диабет»
В Москве за минувшие сутки скончался 41 пациент с коронавирусом. Самому старшему пациенту было 92 года, а самому младшему - 34 года.
В московском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что 34-летний мужчина поступил в больницу с двусторонней нижнедолевой пневмонией с геморрагическим компонентом. Помимо этого пациент имел диагноз «сахарный диабет».
Многие их умерших пациентов имели сопутствующие заболевания, такие как, гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз, сахарный диабет.
В Москве за весь период наблюдения скончались уже 366 пациентов с коронавирусом. Всего в Москве зарегистрировано 36 897 случаев заражения коронавирусом (данные на 24 апреля).