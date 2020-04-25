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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
25 апреля 00:34

Российским гражданам посоветовали не планировать поездки за границу в течение года

Валентина Матвиенко посоветовала российским гражданам не планировать поездок за границу этим летом и даже в течение года, поскольку мир так быстро не оправится от последствий эпидемии коронавируса

Российским гражданам посоветовали не планировать поездки за границу в течение года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала российским гражданам не планировать поездок за границу этим летом и даже в течение года. По мнению сенатора, мир так быстро не оправится от последствий эпидемии коронавируса.

«Один год - это же ведь не трагедия? Вот на этот год не надо планировать никаких зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства не скоро в полном объеме снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев, не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение и так далее», - заявила Валентина Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, Россия в конце марта закрыла свои границы, а также отменила авиационное и железнодорожное сообщение с иностранными государствами. Сейчас выполняются только спецрейсы, которые вывозят застрявших за границей российских граждан.

Между тем, частные самолеты, на которых летают высокопоставленные российские чиновники, продолжают выполнять рейсы за границу. Так, после официального закрытия российских границ бизнес-джеты Игоря Шувалова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, супруги замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева и Рамзана Кадырова более 20 раз летали в разные страны.

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