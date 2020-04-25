В Перми у выписанных из клиники РЖД пациентов выявили коронавирус
В Перми у 26 пациентов, выписанных из больницы «РЖД-Медицина», выявили коронавирус. В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции сообщили, что первый такой случай был зарегистрирован 20 апреля
В Перми у 26 пациентов, выписанных из больницы «РЖД-Медицина», выявили коронавирус. В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции сообщили, что первый такой случай был зарегистрирован 20 апреля – коронавирус подтвердился у пациента терапевтического отделения.
За минувшую неделю в клинике РЖД выявил заболевания с подозрением на коронавирус у 11 медработников и 37 пациентов. Сейчас всех сотрудников и пациентов в обязательном порядке тестируют на коронавирус.
По данным «МБХ медиа», тестирование проводится также среди пациентов, которые были выписаны с 10 по 21 апреля. Из 182 пациентов анализы сдали 68 человек, а у 26 из них подтвердился COVID-19.
По данным на 24 апреля, в Пермском крае официально зарегистрировано 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре пациента скончались, выздоровели 48 человек.