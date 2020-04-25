Всех московских медиков решили протестировать на иммунитет к коронавирусу
Ранее в качестве эксперимента тестирование на наличие антител к COVID-19 было проведено в одной из московских больниц. По результатам исследования, иммунитет к коронавирусу оказался у 7% медицинских работников
В Москве всех медицинских работников попросят пройти экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Такое тестирование пройдут не только медики, которые работают в перепрофилированных для приема зараженных коронавирусом больницах, стационарах, но и врачи других больниц и поликлиник, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Глава московского штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщила, что экспресс-тесты не выявляют наличие в крови вируса, но они определяют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определить, есть у него антитела к этой инфекции.
Мэрия Москвы закупила более 200 тысяч экспресс-тестов голландского производителя Biozek Medical для выявления антител к коронавирусу, сообщает РБК.
Анастасия Ракова сообщила, что на следующей неделе планируется запустить тестирование на коронавирус пациентов всех столичных стационаров.
Отметим, что ранее в качестве эксперимента тестирование на наличие антител к COVID-19 было проведено в одной из московских больниц. По результатам исследования, иммунитет к коронавирусу оказался у 7% медицинских работников.