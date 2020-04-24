В Тобольске построенный совместно с «Сибуром» спортивный центр пришел в негодность
В Тобольске недавно построенный совместно с «Сибуром» Центр зимних видов спорта пришел в негодность. С приходом весны часть лыже-роллерной трассы, идущей по склону лога, была повреждена большими оползнями грунта на склонах, а дорожку для скандинавской ходьбы затопило
В Тобольске недавно построенный совместно с «Сибуром» Центр зимних видов спорта пришел в негодность. С приходом весны часть лыже-роллерной трассы, идущей по склону лога, была повреждена большими оползнями грунта на склонах, а дорожку для скандинавской ходьбы затопило. Входящий в комплекс котлован, где строили горнолыжную трассу и подъемник, затопило талой водой. Также местами провалился асфальт, сообщает Znak.com.
В мэрии Тобольска заявили, что объект пока не принят в эксплуатацию и будет принят только после устранения подрядчиком всех замечаний. Пи этом вице-мэр города Юрий Вавакин выразил уверенность в том, что к следующему зимнему сезону спортивный центр удастся ввести в эксплуатацию.
Центр зимних видов спорта за стадионом «Тобол» должны были реконструировать к октябрю 2019 года, но работы так и не были закончены. Зимой лыжная трасса работала в урезанном варианте, а склон для сноуборда и вовсе не был готов. Во время работ по реконструкции исчезла большая часть специально привезенных с Урала камней, входивших в специальный сектор трассы для маунтинбайка. Подрядчик обещал восстановить трассу, но работы так и не выполнили.
Городские власти ранее заявляли, что спортивный центр будет работать круглый год, а развивать в нем будут не только зимние, но и летние виды спорта.