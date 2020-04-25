Чехия первой из стран Евросоюза решила открыть границы и ослабить карантинные меры
Таким образом, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение о послаблении карантинного режима
Власти Чехии с 24 апреля откроют свои границы и снимут ряд других ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Таким образом, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение о послаблении карантинного режима.
С 24 апреля будет снят запрет на свободное передвижение, а жители Чехии смогут выезжать на отдых. Однако после возвращения из других стран граждане должны будет либо представить медицинское подтверждение об отсутствии у них коронавируса, либо пройти двухнедельный карантин, сообщил глава чешского Минздрава Адам Войтех.
Также гражданам страны разрешат собираться группами до 10 человек. С 27 апреля будет возобновлено обучение в вузах, работа автошкол, магазинов площадью до 2500 кв. м с отдельным входом, фитнес-центров, библиотек и зоопарков. 11 мая власти страны планируют открыть торговые центры, музеи, парикмахерские, а 25 мая - гостиницы и рестораны, сообщают «Ведомости».
Напомним, общенациональный карантин в Чехии был объявлен 16 марта. Тогда же власти закрыли границы. Всего в Чехии коронавирусом заразились 7 138 человек. Из них скончались 210 человек, а 2 152 выздоровели. За последние сутки в стране было выявлено только шесть случаев заражения.