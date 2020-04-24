Глава Центробанка заявила, что прямые выплаты гражданам приведут к «взрыву» инфляции
Эльвира Набиуллина в очередной раз выступила против раздачи денег гражданам в качестве поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в очередной раз выступила против раздачи денег гражданам в качестве поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Чиновница объяснила, что безусловные трансферты населению приведут к взрыву инфляции.
«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к "взрыву" инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить», - заявила глава ЦБ, слова которой приводит ТАСС.
Ранее г-жа Набиуллина заявляла, что раздача так называемых «вертолетных денег» гражданам является способом разгона экономики, к которому страны с низкой или отрицательной ставкой прибегают, когда уже все остальные меры исчерпаны. По мнению главы ЦБ, проводить прямые выплаты населению в России нецелесообразно.
Стоит отметить, что ведущие экономисты, напротив, считают, что российские власти обязаны поддержать прямыми выплатами своих граждан, как это сделали в США, Японии и Гонконге. Эксперты предлагают выплатить россиянам, которые из-за ограничительных мер по коронавирусу теряют работу и доходы, по 20 тысяч рублей.
При этом экономисты предлагают не печатать деньги, а взять средства из Фонда национального благосостояния. При таком раскладе никакого разгона инфляции не случится.