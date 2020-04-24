24 апреля 17:03
Глава Минздрава сообщил о 1 300 «тяжелых» пациентов с коронавирусом в больницах
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что из 68 тысяч заразившихся коронавирусом COVID-19 в тяжелом состоянии в больницах находятся 1,3 тысячи пациентов
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что из 68 тысяч заразившихся коронавирусом COVID-19 в тяжелом состоянии в больницах находятся 1,3 тысячи пациентов. Еще четыре пациента находятся на аппаратах экстракорпоральных мембранных оксигенаций, сообщил чиновник в ходе заседания президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.
Министр также сообщил, что все российские регионы на сегодняшний день получили деньги из федерального бюджета на открытие новых коек в больницах для пациентов с COVID-19. Глава Минздрава отчитался, что план по выделению коек в больницах для пациентов с коронавирусом выполнен на 96%, сообщает ТАСС.
Также регионам выделили 5,2 млрд рублей на закупку 1,2 тысяч реанимобилей.