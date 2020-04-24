Евросоюз потребовал от России расследовать угрозы в отношении журналистки «Новой газеты»
Евросоюз обратился к российским властям с требованием «осудить и расследовать угрозы, сделанные чеченскими властями» в отношении журналистки Елены Милашиной
Евросоюз обратился к российским властям с требованием «осудить и расследовать угрозы, сделанные чеченскими властями» в отношении журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, а также обеспечить ее безопасность.
На сайте ЕС говорится, что Россия должна осудить угрозы, словесные нападения или насилие в отношении журналистов, которых преследуют за их профессиональную деятельность.
«За последние годы мы увидели, что пространство для независимой журналистики и гражданского общества в Российской Федерации сократилось. Часто сообщается о случаях запугивания, угроз и насилия в отношении журналистов. Мы ожидаем, что Российская Федерация выполнит свои международные и внутренние обязательства и обеспечит журналистам возможность работать в безопасной обстановке», - говорится в официальном сообщении союза.
В феврале 2020 года в Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Обе женщины получили травмы.
В ЕС также вступились за псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которую обвинили в оправдании терроризма за высказанное в радиоэфире мнение о причинах поступка 17-летнего жителя Архангельска, организовавшего взрыв в здании УФСБ.
Евросоюз потребовал от российских властей уважать свободу слова и снять обвинение с псковской журналистки.