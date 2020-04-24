24 апреля 15:27
В Краснодаре в шестиэтажном жилом доме прогремел взрыв. Есть погибшие
Telegram-канал Mash сообщает, что взрыв произошел на четвертом этаже. Причина взрыва пока не сообщается. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб
Фото: Mash
В Краснодаре в шестиэтажном жилом доме прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.
Telegram-канал Mash сообщает, что взрыв произошел на четвертом этаже. Причина взрыва пока не сообщается. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
Портал «Кубанские новости» уточняет, что взрыв произошел в доме по адресу Ленинский переулок, 14. Предположительно, в доме взорвался газовый баллон.