В Москву студентов медвузов отправят на помощь врачам, лечащим пациентов с коронавирусом
Мэр Москвы Сергея Собянин в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса поручил направить студентов 4-5 курсов медицинских вузов на практику в больницы
Мэр Москвы Сергея Собянин в ходе заседания Президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса поручил направить студентов 4-5 курсов медицинских вузов на практику в больницы. Такое решение принято в связи с отсутствием свободных медицинских кадров для лечения больных коронавирусом.
«Очевидно, что нам понадобятся дополнительные кадры для обеспечения всей этой работы. Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой тоже бессмысленно», - заявил градоначальник.
Сергей Собянин считает, что у студентов 4-5 курсов медвузов уже достаточно знаний, чтобы помогать больным в условиях пандемии. «Они еще раз посмотрят на практике что такое реальная медицина», - добавил мэр.