24 апреля 14:50
В Калининградской области откроют все магазины, а режим самоизоляции оставят только для пожилых
Власти Калининградской области решили открыть все непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, которые были закрыты в конце марта в связи с пандемией коронавируса и введения режима изоляции
Фото: soldat.pro
Власти Калининградской области решили открыть все непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, которые были закрыты в конце марта в связи с пандемией коронавируса и введения режима изоляции.
Глава региона Антон Алиханов сообщил РИА Новости, что непродовольственные магазины откроются 29 апреля, а салоны красоты - 4 мая.
Режим обязательной самоизоляции останется в силе для жителей региона старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.
Запрет на проведение любых массовых мероприятий будет действовать до 17 мая.
В Калининградской области по данным на 24 апреля выявлено 189 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 48 человек, один скончался.