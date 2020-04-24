Строительство больницы в Новой Москве для пациентов с COVID-19 обошлось в 16-22 млрд рублей
Строительство инфекционной больницы для пациентов с коронавирусом в Новой Москве обошлось московским властям в сумму от 16 до 22 млрд рублей. Точная сумма затрат не сообщается, однако такие цифры называют эксперты
Строительство инфекционной больницы для пациентов с коронавирусом в Новой Москве обошлось московским властям в сумму от 16 до 22 млрд рублей. Точная сумма затрат не сообщается, однако такие цифры называют эксперты.
«Никто сейчас точно не скажет, сколько это будет стоить. Задача была сначала построить, а потом считать», - сообщил «Ведомостям» топ-менеджер одного из подрядчиков строительства больницы в Новой Москве.
Напомним, что новая инфекционная больница около деревни Голохвастово строилась в авральном режиме с 12 марта. Учреждение рассчитано на 800-900 пациентов. Рабочих, задействованных на стройке, столичные власти стимулируют агитационными плакатами и военно-патриотическими песнями. Первые пациенты с коронавирусом стали поступать в эту больницу 20 апреля.