Глава Минздрава Амурской области уволилась после критики региона из федерального центра
Глава Минздрава Амурской области Евгения Жарновникова написала заявление об увольнении с занимаемой должности после того, как министр промышленности и торговли Денис Мантуров раскритиковал регион за отсутствие заявки на закупку средств индивидуальной защиты для медиков
Глава Минздрава Амурской области Евгения Жарновникова написала заявление об увольнении с занимаемой должности после того, как министр промышленности и торговли Денис Мантуров раскритиковал регион за отсутствие заявки на закупку средств индивидуальной защиты для медиков.
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что регион приобрел СИЗ дешевле рыночной стоимости в 1,5 раза, но и от квоты Минпромторга на покупку халатов и очков власти отказываться не будут, сообщает РИА Новости.
Также сообщается, что 22 апреля в Амурской области уволили главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова после того, как у двух пациентов терапевтического отделения подтвердился диагноз коронавирус. Власти региона заявили, что к заражению пациентов привело не соблюдение правил организации работы медучреждений во время пандемии коронавируса.