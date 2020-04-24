Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку после скандала с планом по штрафам за нарушение режима изоляции
Руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал рапорт об увольнении из органов. Решение об отставке полицейского начальника пока не принято
Руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал рапорт об увольнении из органов. Решение об отставке полицейского начальника пока не принято, сообщает НГС со ссылкой на руководителя отдела информации и общественных связей новосибирского главка Сергея Щекотина.
Причины отставки Юрий Стерликова не сообщаются.
Ранее СМИ сообщали, что в новосибирское управление МВД проводит проверку по факту публикации в интернете аудиозаписи, на которой предположительно сотрудница ведомства требует от участковых выполнять план по протоколам за нарушение «режима самоизоляции». Голос на записи говорит, что привлекать к административной ответственности нужно «всех поголовно», кроме женщин с колясками и стариков. Женщина-польцейский при этом ссылается на постановление Юрия Юрьевича (имя и отчество Стерликова).