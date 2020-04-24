Власти Москвы расторгли контракт на поставку респираторов с фирмой, которую связывают с чиновником из мэрии
Департамент здравоохранения Москвы расторг государственный контракт стоимостью 175 млн рублей на поставку защитных медицинских масок и респираторов с ООО «Кит»
Департамент здравоохранения Москвы расторг государственный контракт стоимостью 175 млн рублей на поставку защитных медицинских масок и респираторов с ООО «Кит». Антикоррупционный волонтерский проект RAVEN сообщает, что эта фирма связана с заместителем главы департамента городского имущества правительства Москвы Алексеем Цурканом.
По данным СПАРК, головной компанией ООО «Кит» указано АО «Капиталинвестпроект». До марта 2020 года директором этой компании был Алексей Цуркан.
По условиям отмененного контракта, ООО «Кит» должна была поставить 4 миллиона медицинских масок и 700 тысяч респираторов. До расторжения контракта поставщик уже успел отгрузить товар на 6,9 млн рублей, сообщает Znak.com.
У борцов с коррупцией вызвала вопросы стоимость респираторов Rutex V2107. Они должны были поставляться по цене 285,39 рублей, но в интернет-магазинах их можно купить по цене 25 рублей за штуку. Респираторы Rutex F2001 московская мэрия закупила по 134,8 рублей за штуку, а в интернете они продаются по 20 рублей за штуку. Только по этим позициям завышение стоимости составило 124 млн рублей.