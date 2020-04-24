24 апреля 11:59
В больнице Златоуста коронавирусом заразились 83 пациента и медика
В больнице города Златоуста Челябинской области коронавирусом заразились 83 пациента и сотрудника учреждения. За последние сутки COVID-19 официально подтвердился у 28 человек
Фото: 1obl.ru
В больнице города Златоуста Челябинской области коронавирусом заразились 83 пациента и сотрудника учреждения. За последние сутки COVID-19 официально подтвердился у 28 человек.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее сообщил журналистам, что в одном из корпусов больницы Златоуста произошло массовое заражение коронавирусом. Первоначально сообщалось о заражении 44 человек - врачей и пациентов. По данным на 24 апреля, число заразившихся составило уже 83 человека.
Губернатор заявил, что массовое заражение произошло из-за ошибок руководства медицинского учреждения. Сейчас здание больницы закрыто на карантин, сообщает «Лента.ру».