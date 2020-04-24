24 апреля 11:53
Девять российских вакцин от коронавируса вошли в перечень перспективных препаратов ВОЗ
В перечень ВОЗ внесли шесть вакцин, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», две вакцины разработки компании «БИОКАД» и одну вакцину производства НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге
Фото: ugra-tv.ru
Девять российских вакцин против коронавируса попали в список перспективных препаратов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В перечень ВОЗ внесли шесть вакцин, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», две вакцины разработки компании «БИОКАД» и одну вакцину производства НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.
В общем списке перспективных вакцин 83 препарата от коронавируса COVID-19. В настоящее время клинические испытания на людях проходят шесть вакцин.
В России также сформировали группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. В нее среди прочих вошли сотрудники «Вектора».