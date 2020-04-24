В Красноярске задержали четырех участников митинга против режима изоляции
В Красноярске в пятницу прошел митинг против режима всеобщей изоляции и других ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса. Полиции задержала четырех участников этого митинга
В Красноярске в пятницу прошел митинг против режима всеобщей изоляции и других ограничительных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса. Полиции задержала четырех участников этого митинга.
По словам очевидцев, протестующие отказывались предоставлять полицейским удостоверения личности и требовали объяснить причины задержания.
Задержанным участникам акции протеста грозят штрафы в размере от одной до трех тысяч рублей в соответствии со статьей регионального закона об ответственности за игнорирование требований нормативных правовых актов в условиях режима повышенной готовности.
Напомним, что крупный стихийный митинг против режима самоизоляции прошел во Владикавказе 20 апреля. В акции протеста приняли участие не менее 1,5 тысячи человек. Полицейские задержали 69 участников митинга, 14 из них получили административные аресты.