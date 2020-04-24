В России за сутки выявлено 5 849 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки специалисты выявили 5 849 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране общее число заболевших составляет на сегодняшний день 68 622 человек
В России за минувшие сутки специалисты выявили 5 849 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране общее число заболевших составляет на сегодняшний день 68 622 человек.
Полностью выздоровели 5 568 человек, а 615 пациентов скончались. Только за последние сутки было зафиксировано 60 летальных исходов.
В Москве общее число заболевших составляет уже 36 897 человек. За последние сутки было зарегистрировано 2 957 случаев заражения. В Московской области число заразившихся выросло на 611 человек (всего 7 889 человек), в Петербурге – на 253 человека (2 711 человек), в Нижегородской области – на 94 человека (1 096), в Краснодарском крае – на 84 человека (623). В республике Дагестан за минувшие сутки зарегистрировано 113 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 567 заболевших.