Стены главного храма российской армии украсят мозаикой с портретами Путина, Шойгу и Сталина
Портрет Иосифа Сталина изображен на мозаике с Парадом Победы 1945 года. Еще одна мозаика посвящена присоединению Крыма к России
Главный храм Вооруженных сил РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот», украшают мозаиками с портретами президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина. Фотографии незаконченных мозаик изданию «МБХ медиа» прислал читатель.
На снимке видно, что на стенах «главного храма российской армии, вместо ликов святых размещены портреты председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Рядом с ними мозаикой выгладывают изображения Владимира Пуина, Сергея Шойгу, главы Крыма Сергея Аксенова, губернатора тульской области Алексея Дюмина и других.
Портрет Иосифа Сталина изображен на мозаике с Парадом Победы 1945 года. Еще одна мозаика посвящена присоединению Крыма к России.
Официального подтверждения того, что мозаика с портретами российских государственных деятелей находится именно в храме ВС России, пока нет. Сам храм планируется открыть 9 мая текущего года.