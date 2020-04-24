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24 апреля 08:06

В Ярославской области ветер обрушил мост, который открывала депутат Терешкова перед выборами в Госдуму

В Ярославской области штормовой ветер обрушил мост, который депутат Госдумы Валентина Терешкова открывала во время своей предвыборной кампании в 2015 году

В Ярославской области ветер обрушил мост, который открывала депутат Терешкова перед выборами в Госдуму
Фото: ВКонтакте/Подслушано Борисоглебский ЯрОбл

В Ярославской области штормовой ветер обрушил мост, который депутат Госдумы Валентина Терешкова открывала во время своей предвыборной кампании в 2015 году.

Мост был построен в Борисоглебском районе и соединил берега реки Устье. Глава этого района Владимир Попов сообщил изданию «ЯРновости», что сильный ветер расшатал стальные тросы, которые соединяют дорожное полотно с пилонами. В результате происшествия в воду упала центральная часть моста.

Чиновник отметил, что на этот мост еще действует гарантия, однако строившее его ООО «Реминдустрия» является банкротом.

Согласно информации с сайта ярославского отделения «Единой России», депутат Валентина Терешкова контролировала ход восстановления моста, который был разрушен в 2013 году весенним паводком. На строительство сооружения было выделено около 20,5 млн рублей.

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