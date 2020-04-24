В Ярославской области ветер обрушил мост, который открывала депутат Терешкова перед выборами в Госдуму
В Ярославской области штормовой ветер обрушил мост, который депутат Госдумы Валентина Терешкова открывала во время своей предвыборной кампании в 2015 году
В Ярославской области штормовой ветер обрушил мост, который депутат Госдумы Валентина Терешкова открывала во время своей предвыборной кампании в 2015 году.
Мост был построен в Борисоглебском районе и соединил берега реки Устье. Глава этого района Владимир Попов сообщил изданию «ЯРновости», что сильный ветер расшатал стальные тросы, которые соединяют дорожное полотно с пилонами. В результате происшествия в воду упала центральная часть моста.
Чиновник отметил, что на этот мост еще действует гарантия, однако строившее его ООО «Реминдустрия» является банкротом.
Согласно информации с сайта ярославского отделения «Единой России», депутат Валентина Терешкова контролировала ход восстановления моста, который был разрушен в 2013 году весенним паводком. На строительство сооружения было выделено около 20,5 млн рублей.