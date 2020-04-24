В России число должников перед микрофинансовыми организациями выросло в два раза
По состоянию на конец марта общий объем просроченных более чем на 90 дней займов составил 4,4 млн, что на 47% больше показателя прошлого года
В России в два раза выросло число граждан, которые имеют долги перед микрофинансовыми организациями (МФО). По состоянию на конец марта общий объем просроченных более чем на 90 дней займов составил 4,4 млн, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Объемы просроченной задолженности выросли на 48,6 процента, до 50,1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Алексеев сообщил, что задолженность граждан перед МФО выросла из-за развития собственных эффективных служб по взысканию. Теперь МФО не продают проблемные займы с баланса третьим лицам.
Однако динамика просроченной задолженности в первом квартале 2020 года пока не учитывает экономические последствия пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Многие заемщики начали сталкиваться с финансовыми трудностями только в конце марта – начале апреля. В отчетности МФО эти данные будут отражаться только в апреле-июне. С учетом падения доходов граждан и потери работы из-за режима всеобщей изоляции число должников перед МФО значительно возрастет.