ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита из-за приостановки вакцинации на фоне пандемии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения предупредило об опасности вспышек инфекционных заболеваний, каких как корь и полиомиелит, из-за сбоя в работе служб вакцинации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредило об опасности вспышек инфекционных заболеваний, каких как корь и полиомиелит, из-за сбоя в работе служб вакцинации на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
В заявлении ВОЗ говорится, что даже короткие перерывы в работе служб иммунизации населения во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) значительно повышают риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин. Речь в первую очередь идет о таких заболеваниях, как корь и полиомиелит.
В 2019 году, например, вспышка кори в Демократической Республике Конго унесла жизни более 6 тысяч человек. Эта ситуация наглядно показывает важность проведения иммунизации людей даже во время ЧС.
«Вспышки болезней не должны оставаться угрозой, когда есть безопасные и эффективные вакцины», – отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, слова которого приводят «Ведомости».
В ВОЗ также сообщили, что пандемии коронавируса мир добился огромного прогресса в обеспечении вакцинации детей. Так, в 2018 году 86% детей в возрасте до пяти лет во всем мире были привиты тремя дозами дифтерии, столбняка и коклюша (прививка АКДС3) и одной дозой вакцины против кори. Однако около 20 млн детей во всем мире пропустили жизненно важные вакцины от таких заболеваний, как корь, дифтерия и столбняк, а 13 млн детей вообще не делали никаких прививок.