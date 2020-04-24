Священники попросили премьера отменить для россиян оплату коммунальных услуг
Священники различных конфессий направили обращение главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на взимание с граждан оплаты за коммунальные услуги
Священники различных конфессий направили обращение главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на взимание с граждан оплаты за коммунальные услуги в связи с пандемией коронавируса. Ранее Русская православная церковь просила премьера отсрочить оплату ЖКУ за своих храмов и монастырей.
Епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко сообщил «МБХ медиа», что в своем обращении священники просят власти помочь гражданам «в эти сложные дни» и временно отменить оплату ЖКХ. В качестве компенсации они предлагают направить поставщикам ресурсов средства из резервного фонда.
«Как будут жить люди в условиях тотального падения дохода, не очень понятно. При том, что государство утверждает, что раздавать деньги людям неправильно. Я не экономист, возможно, они правы. В таком случае, то, что мы предлагаем, является оптимальным вариантом. Не нужно раздавать деньги людям, раздайте деньги генерирующим, теплопроизводящим и прочим компаниям сферы ЖКХ и освободите людей от этой оплаты», - сообщил Михнов-Вайтенко, который и предложил направить правительству соответствующее обращение.
Письмо Михаилу Мишустину пока подписали около 20 священников Апостольской православной церкви, РПЦ, Российской православной автономной церкви, православной кафолической церкви и других, но подписи других церковных деятелей продолжают поступать.
Напомним, ранее патриарх Кирилл просил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить оплату за коммунальные услуги для церковных учреждений – храмов и монастырей. Глава РПЦ отметил, что на фоне снижения объема пожертвований оплачивать ЖКУ стало очень сложно.