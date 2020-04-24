Регионы разместили госзаказы на 430 млн рублей на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Власти 17 российских регионов заключили государственные контракты, связанные с подготовкой к всероссийскому голосованию по вопросу изменения Конституции РФ, на общую сумму 430 млн рублей
Власти 17 российских регионов заключили государственные контракты, связанные с подготовкой к всероссийскому голосованию по вопросу изменения Конституции РФ, на общую сумму 430 млн рублей. Бюджетные средства будут потрачены на агитацию, а также брендирование упаковок с семенами и создание мемов для социальных сетей.
По данным Русской службы BBC, по состоянию на 22 апреля на портале госзакупок было размещено 280 тендеров, связанных с проведением голосования по внесению поправок в Основной закон страны. Практически все контракты были заключены с единственным поставщиком. Кроме того, примерно 170 контрактов были заключены уже после 25 марта, когда голосование было перенесено в связи с пандемией коронавируса.
Самый дорогостоящий госконтракт заключило управделами губернатора и правительства Сахалинской области. Контракт на 210,3 млн рублей был заключен с подведомственным медиахолдингом ИД «Губернские ведомости». Ведомство заказало услуги по информированию населения о голосовании различными способами. Также подрядчик должен брендировать воздушные шары на палочках, обложки для паспортов, магниты на холодильники, флешки-браслеты, термокружки, футболки и наборы из четырех видов семян. В этот контракт также входит выпуск 45 номеров печатных приложений и не менее 40 еженедельных номеров газеты в год, подготовка различного контента для телеэфиров и соцсетей.
«Губернские ведомости» уже сейчас продвигают поправки и используют для этого тему борьбы с коронавирусом, которая к изменению Конституции не имеет никакого отношения.
Управы и префектуры Москвы заключили 203 госконтракта общей стоимостью 121 млн рублей. Контракты связаны среди прочего с закупкой переносных урн для надомного голосования, канцтоваров и оргтехники.
Связанные с проведением голосования контакты разместил даже Центр медицины катастроф в Ставропольского края. Ведомство приобрело для голосования 62 тысяч защитных масок, 1370 инфракрасных термометров, 26 пирометров и 300 тысяч спиртовых салфеток.
В Кировской области местные власти заключили 21 контракт на 5 млн рублей на изготовление и размещение видеороликов о голосовании, «мемкартинок» и постов в популярных региональных сообществах в соцсетях.