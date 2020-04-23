Меню
Бизнес
«Крестовый поход» мэра Собянина
23 апреля 18:27

Роспотребнадзор составил поэтапный план открытия ресторанов и кафе

Роспотребнадзор составил для ресторанов, кафе и столовых поэтапный план возвращения к работе после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

Роспотребнадзор составил поэтапный план открытия ресторанов и кафе
Фото: dumskaya.net

Роспотребнадзор составил для ресторанов, кафе и столовых поэтапный план возвращения к работе после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Санитарное ведомство предлагает после отмены режима самоизоляции открыть заведения площадью не больше 50 кв.м., которые рассчитаны только на 10 человек и не больше. Если в конкретном регионе заболеваемость начнет снижаться, то можно будет открыть кафе и рестораны на 20 человек. В таких заведениях разрешат проводить банкеты при условии, что за одним столом будет не больше двух человек, а расстояние между столами составит не меньше метра, сообщает РИА Новости.

При условии, что в том или ином регионе нет зараженных, а в стране есть устойчивая тенденция к снижению числа заболевших, все заведения смогут работать в штатном режиме.

До конца апреля работа кафе и ресторанов возможна только в режиме доставки.

Участники ресторанного рынка заявили, что по этому плану большинство заведений смогут открыться только на последнем этапе, когда их работу разрешат в штатном режиме.

Материалы по теме
В Москве власти заварили вход в кафе, которое отказалось закрыться из-за коронавируса
Владельцы ресторанов сообщили об отказе владельцев торговых центров пересмотреть условия аренды из-за коронавируса
Московский Роспотребнадзор из-за коронавируса рекомендовал усилить санитарный режим в кафе и ресторанах
Сейчас на главной
Священники попросили премьера отменить для россиян оплату услуг ЖКХ
ЖКХ
Священники попросили премьера отменить для россиян оплату услуг ЖКХ
Священники различных конфессий направили обращение главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на взимание с граждан оплаты за коммунальные услуги
Голосование перенесли, а госконтракты заключаются
поправки в конституцию
Голосование перенесли, а госконтракты заключаются
Власти 17 российских регионов заключили государственные контракты, связанные с подготовкой к всероссийскому голосованию по вопросу изменения Конституции РФ, на общую сумму 430 млн рублей
Из «онлайн-митинга» в «офлайн-заключение»
акции протеста
Из «онлайн-митинга» в «офлайн-заключение»
Депутат Госдумы Александр Хинштейн не исключил появления в скором времени законодательных инициатив с целью регулирования так называемых «онлайн-митингов», если IT-компании не смогут сами «эффективно реагировать на подобные акции»
Авторская колонка
Провал реформы здравоохранения сегодня стал очевиден практически всем
Уже и в правительстве об этом заговорили. Вице-премьер Голикова рассказывает, что «оптимизация во многих регионах была проведена неудачно». Министр Силуанов признает, что «районные поликлиники и больницы в ужасном состоянии
Яшин Илья
Россияне во время режима всеобщей изоляции перестали оплачивать «коммуналку»
ЖКХ
Россияне во время режима всеобщей изоляции перестали оплачивать «коммуналку»
Россияне во время режима всеобщей изоляции стали отказываться от оплаты счетов за коммунальные услуги. Собираемость платежей в апреле упала на 50%. В начале 2020 года общий объем задолженности за услуги ЖКХ оценивался в 1,3 трлн. руб
В Минтруда предложили закрыть на карантин по коронавирусу все дома престарелых
коронавирус
В Минтруда предложили закрыть на карантин по коронавирусу все дома престарелых
На карантин по коронавирусу могут закрыть все дома престарелых и психоневрологические интернаты. С таким предложением выступила замглавы Минтруда и соцразвития Ольга Баталина
Авторская колонка
Откуда и зачем взялась глобализация?
Главная причина глобализации – высокотехнологичное производство. Оно требует больших затрат на разработку новинок, на НИОКР и потом, чтобы окупиться, огромных тиражей выпускаемого изделия. Типа, скажем, процессор, или видеокарта, или матрица для камеры последнего поколения…
Авдерин Валерий
Россияне в марте забрали со своих банковских вкладов 315 млрд рублей
банковские вклады
Россияне в марте забрали со своих банковских вкладов 315 млрд рублей
В Центробанке объяснили отток средств по вкладам тем, что граждане активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки
Глава Башкирии возложил вину за массовые заражения коронавирусом на врачей
коронавирус
Глава Башкирии возложил вину за массовые заражения коронавирусом на врачей
Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании регионального Совета по правам человека заявил, что множество случаев заражения коронавирусом в республике произошли по вине медиков
Коронавирус - двигатель коррупции
госзакупки
Коронавирус - двигатель коррупции
Министерство здравоохранения Дагестана заключило три госконтракта на поставку аппаратов ИВЛ на общую сумму 114 млн рублей с индивидуальным предпринимателем Александром Михайловичем Ивановым, у которого нет опыта в этой сфере
Московский «Спартак» предложил медикам использовать свой стадион для борьбы с коронавирусом
коронавирус
Московский «Спартак» предложил медикам использовать свой стадион для борьбы с коронавирусом
Московский футбольный клуб «Спартак» предложил врачам стадион «Открытие Арена» в качестве площадки для размещения пациентов с коронавирусом
Жители Архангельской области пожаловались в прокуратуру на бездействие властей региона в борьбе с коронавирусом
коронавирус
Жители Архангельской области пожаловались в прокуратуру на бездействие властей региона в борьбе с коронавирусом
Жители Северодвинска разместили объявили сбор подписей на платформе Change.org под петицией на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова о бездействии региональной власти в борьбе с коронавирусом
Попытки заблокировать Telegram наносят урон престижу власти
Telegram
Попытки заблокировать Telegram наносят урон престижу власти
Депутаты отметили, что у большинства пользователей Telegram работает без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок
И.о. главреда газеты «Ведомости» запретил журналистам плохо писать об обнулении сроков Владимира Путина
СМИ
И.о. главреда газеты «Ведомости» запретил журналистам плохо писать об обнулении сроков Владимира Путина
Андрей Шмаров запретил журналистам ссылаться в своих статьях на данные социологических опросов «Левада-центра»
Дооптимизировались
коронавирус
Дооптимизировались
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о заканчивающихся свободных местах в городских больницах. По словам градоначальника, если темпы распространения коронавируса сохранятся, то коечный фонд в больницах (80 тысяч коек) закончится через 3-4 недели
Застрявшие на Мальдивах россияне попросили президента и МИД вернуть их домой
ЧП с туристами
Застрявшие на Мальдивах россияне попросили президента и МИД вернуть их домой
Около ста российских граждан, которые не могут вернуться домой с Мальдивских островов в связи с отменно авиационного сообщения, обратились к властям РФ с просьбой доставить их на родину
«Государство знает ваши адреса»
закон о фейк-ньюс
«Государство знает ваши адреса»
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, которые распространяют недостоверную информацию о коронавирусе и «мажут грязью власть», словами «государство знает ваши фамилии и адреса»
Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили пост вице-премьера Украины
Михаил Саакашвили
Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии сообщил, что президент Украины предложил ему пост вице-премьера правительства этой страны. Саакашвили будет курировать реформы