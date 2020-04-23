Роспотребнадзор составил поэтапный план открытия ресторанов и кафе
Роспотребнадзор составил для ресторанов, кафе и столовых поэтапный план возвращения к работе после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Роспотребнадзор составил для ресторанов, кафе и столовых поэтапный план возвращения к работе после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Санитарное ведомство предлагает после отмены режима самоизоляции открыть заведения площадью не больше 50 кв.м., которые рассчитаны только на 10 человек и не больше. Если в конкретном регионе заболеваемость начнет снижаться, то можно будет открыть кафе и рестораны на 20 человек. В таких заведениях разрешат проводить банкеты при условии, что за одним столом будет не больше двух человек, а расстояние между столами составит не меньше метра, сообщает РИА Новости.
При условии, что в том или ином регионе нет зараженных, а в стране есть устойчивая тенденция к снижению числа заболевших, все заведения смогут работать в штатном режиме.
До конца апреля работа кафе и ресторанов возможна только в режиме доставки.
Участники ресторанного рынка заявили, что по этому плану большинство заведений смогут открыться только на последнем этапе, когда их работу разрешат в штатном режиме.