Российские власти задумались о принятии закона по регулированию виртуальных митингов
Депутат Госдумы Александр Хинштейн не исключил появления в скором времени законодательных инициатив с целью регулирования так называемых «онлайн-митингов», если IT-компании не смогут сами «эффективно реагировать на подобные акции»
Российские власти могут запретить своим гражданам проводить даже онлайн-митинги, которые становятся все популярнее в условиях режима всеобщей изоляции. Депутат Госдумы Александр Хинштейн не исключил появления в скором времени законодательных инициатив с целью регулирования так называемых «онлайн-митингов», если IT-компании не смогут сами «эффективно реагировать на подобные акции».
Одновременно с этим депутат Хинштейн заявил, что пока никаких законодательных инициатив по регулированию виртуальных митингов в Думу не поступало.
По словам депутата, реакция со стороны законодателей будет зависеть не только от юридической квалификации действий участников онлайн-митингов, но также способности операторов связи реагировать на подобные акции.
Напомним, что 20 апреля жители Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов провели виртуальные митинги в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». Например, в Москве пользователи массово ставили метки около Кремля с требованием к властям ввести режим ЧС или отменить режим самоизоляции, а также оказать гражданам и малому бизнесу финансовую помощь кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Специалисты «Яндекса» оперативно удаляли антиправительственные комментарии, но пользователи сервисов оставляли новые метки.