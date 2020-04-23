23 апреля 15:44
Россияне во время режима всеобщей изоляции перестали оплачивать «коммуналку»
Россияне во время режима всеобщей изоляции стали отказываться от оплаты счетов за коммунальные услуги. Собираемость платежей в апреле упала на 50%. В начале 2020 года общий объем задолженности за услуги ЖКХ оценивался в 1,3 трлн. руб
Россияне во время режима всеобщей изоляции стали отказываться от оплаты счетов за коммунальные услуги. Собираемость коммунальных платежей в апреле упала на 50%.
Глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев сообщил «Интерфаксу», что собираемость коммунальных платежей с физических лиц упала на 30%, а с предприятий и бюджетных организаций – на 45-50%. Министр предположил, что это связано с разработкой регионами собственных антикризисных планов, а также с урезанием инвестиционных программ.
Глава Минстроя считает, что в ближайшие месяцы такого сбора коммунальных платежей, как был до начала пандемии коронавируса и введения ограничительных мер уже не будет.
В начале 2020 года общий объем задолженности за услуги ЖКХ в России оценивался в 1,3 трлн рублей.