23 апреля 15:42
В Минтруда предложили закрыть на карантин по коронавирусу все дома престарелых
На карантин по коронавирусу могут закрыть все дома престарелых и психоневрологические интернаты. С таким предложением выступила замглавы Минтруда и соцразвития Ольга Баталина
В России на карантин по коронавирусу могут закрыть все дома престарелых и психоневрологические интернаты. С таким предложением выступила замглавы Минтруда и соцразвития Ольга Баталина.
Чиновница сообщила, что вспышки заболевания коронавирусом на сегодняшний день выявлены в семи регионах России в 16 стационарных организациях. «На текущий момент это 457 человек», - заявила Ольга Баталина, слова которой приводит ТАСС.
Замглавы Минтруда отметила, что опасная инфекция может проникать в стационары либо через сотрудников, либо вместе с проживающим после выписки.
Для предотвращения заражения постояльцев домов престарелых и психоневрологических интернатов Минтруд направил в учреждения данного типа рекомендации о закрытии на карантин.