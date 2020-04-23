Меню
Экономика
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
23 апреля 13:59

Россияне в марте забрали со своих банковских вкладов 315 млрд рублей

В Центробанке объяснили отток средств по вкладам тем, что граждане активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки

Россияне в марте забрали со своих банковских вкладов 315 млрд рублей

Россияне в марте текущего года забрали с банковских вкладов 315 млрд рублей. В основном речь идет о вкладах в иностранной валюте.

В Центробанке объяснили отток средств по вкладам тем, что граждане активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки, например, приобретали автомобили и бытовую технику, в ожидании роста цен.

Финансовый регулятор заверил, что к концу марта ситуация с вкладами нормализовалась. Это может объяснятся снижением покупательской и другой активности граждан, которые вынуждены соблюдать режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса.

ЦБ ожидает в скором будущем дополнительное снижение по вкладам физлиц, поскольку часть людей осталась без работы и вынуждена будет тратить свои накопления.

При этом агентство Bloomberg сообщает, что после введения первых ограничительных мер из-за коронавируса россияне через банкоматы и банковские отделения сняли триллион рублей.

Материалы по теме
Российские банки сообщили о желании клиентов закрыть вклады из-за нового налога
Владимир Путин ввел 13%-й налог на доходы по банковским вкладам
Крупнейшие банки России снизили процентные ставки по вкладам до исторического минимума
Сейчас на главной
Глава Башкирии возложил вину за массовые заражения коронавирусом на врачей
коронавирус
Глава Башкирии возложил вину за массовые заражения коронавирусом на врачей
Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании регионального Совета по правам человека заявил, что множество случаев заражения коронавирусом в республике произошли по вине медиков
Коронавирус - двигатель коррупции
госзакупки
Коронавирус - двигатель коррупции
Министерство здравоохранения Дагестана заключило три госконтракта на поставку аппаратов ИВЛ на общую сумму 114 млн рублей с индивидуальным предпринимателем Александром Михайловичем Ивановым, у которого нет опыта в этой сфере
Московский «Спартак» предложил медикам использовать свой стадион для борьбы с коронавирусом
коронавирус
Московский «Спартак» предложил медикам использовать свой стадион для борьбы с коронавирусом
Московский футбольный клуб «Спартак» предложил врачам стадион «Открытие Арена» в качестве площадки для размещения пациентов с коронавирусом
Жители Архангельской области пожаловались в прокуратуру на бездействие властей региона в борьбе с коронавирусом
коронавирус
Жители Архангельской области пожаловались в прокуратуру на бездействие властей региона в борьбе с коронавирусом
Жители Северодвинска разместили объявили сбор подписей на платформе Change.org под петицией на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова о бездействии региональной власти в борьбе с коронавирусом
Попытки заблокировать Telegram наносят урон престижу власти
Telegram
Попытки заблокировать Telegram наносят урон престижу власти
Депутаты отметили, что у большинства пользователей Telegram работает без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок
Дооптимизировались
коронавирус
Дооптимизировались
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о заканчивающихся свободных местах в городских больницах. По словам градоначальника, если темпы распространения коронавируса сохранятся, то коечный фонд в больницах (80 тысяч коек) закончится через 3-4 недели
Застрявшие на Мальдивах россияне попросили президента и МИД вернуть их домой
ЧП с туристами
Застрявшие на Мальдивах россияне попросили президента и МИД вернуть их домой
Около ста российских граждан, которые не могут вернуться домой с Мальдивских островов в связи с отменно авиационного сообщения, обратились к властям РФ с просьбой доставить их на родину
«Государство знает ваши адреса»
закон о фейк-ньюс
«Государство знает ваши адреса»
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, которые распространяют недостоверную информацию о коронавирусе и «мажут грязью власть», словами «государство знает ваши фамилии и адреса»
Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили пост вице-премьера Украины
Михаил Саакашвили
Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии сообщил, что президент Украины предложил ему пост вице-премьера правительства этой страны. Саакашвили будет курировать реформы
Авторская колонка
Ленин – 2020
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ивана Бунина, Петра Струве, которые вполне могли бы стать лицами, символами России. Но как-то в публичном пространстве речи о них не идет – или идет так тихо, что никто не слышит
Пивоваров Юрий
Евросоюз выделил 3 млрд евро Украине и другим странам на борьбу с последствиями пандемии COVID-19
коронавирус
Евросоюз выделил 3 млрд евро Украине и другим странам на борьбу с последствиями пандемии COVID-19
Украине Евросоюз выделил 1,2 млрд евро. Остальные средства будут распределены между девятью странами-партнерами союза, в том числе Тунисом и Боснией
Глава Минэнерго Александр Новак выступил против снижения цен на бензин
топливо
Глава Минэнерго Александр Новак выступил против снижения цен на бензин
Глава Минэнерго Александр Новак отклонил идею о снижении цен на бензин в России. Об этом правительственный чиновник заявил на встрече с лидерами думских фракций
Картофана не будет
Белая дача
Картофана не будет
Компания «Белая дача», которая является поставщиком ресторанов быстрого питания McDonald's, временно остановила работу единственного в России завода по производству картошки фри. Такое решение было принято из-за снижения потребления данного продукта на фоне пандемии коронавируса и закрытия ресторанов
«Послабления есть, но меры сохраняются»
коронавирус
«Послабления есть, но меры сохраняются»
Министерство здравоохранения России выступило за продление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, до конца майских праздников. Такое мнение высказал главный внештатный специалист, эпидемиолог ведомства Николай Брико
Кремль посоветовал врачам жаловаться на нехватку средств защиты чиновникам, а не журналистам
коронавирус
Кремль посоветовал врачам жаловаться на нехватку средств защиты чиновникам, а не журналистам
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал медиков жаловаться на нехватку средств индивидуальной защиты и оборудования не журналистам, а в региональные Министерства здравоохранения
Полицейским могут разрешить вскрывать гражданские автомобили и оцеплять жилые дома
МВД
Полицейским могут разрешить вскрывать гражданские автомобили и оцеплять жилые дома
Кабмин предлагает добавить в федеральный закон «О полиции» пункт, который разрешает полицейским вскрывать чужие автомобили с целью спасения жизни граждан
Верховный суд рекомендовал применять более мягкую статью к гражданам, нарушившим режим всеобщей изоляции
режим изоляции
Верховный суд рекомендовал применять более мягкую статью к гражданам, нарушившим режим всеобщей изоляции
Верховный суд направил судам низших инстанций разъяснение о том, как надо наказывать граждан за нарушение режима изоляции, который был введен из-за пандемии
УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты по футболу
футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты по футболу
Союз европейских футбольных ассоциаций в ходе онлайн-конференции с представителями 55 континентальных лиг рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, которые были приостановлены