Россияне в марте забрали со своих банковских вкладов 315 млрд рублей
В Центробанке объяснили отток средств по вкладам тем, что граждане активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки
Россияне в марте текущего года забрали с банковских вкладов 315 млрд рублей. В основном речь идет о вкладах в иностранной валюте.
В Центробанке объяснили отток средств по вкладам тем, что граждане активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки, например, приобретали автомобили и бытовую технику, в ожидании роста цен.
Финансовый регулятор заверил, что к концу марта ситуация с вкладами нормализовалась. Это может объяснятся снижением покупательской и другой активности граждан, которые вынуждены соблюдать режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса.
ЦБ ожидает в скором будущем дополнительное снижение по вкладам физлиц, поскольку часть людей осталась без работы и вынуждена будет тратить свои накопления.
При этом агентство Bloomberg сообщает, что после введения первых ограничительных мер из-за коронавируса россияне через банкоматы и банковские отделения сняли триллион рублей.