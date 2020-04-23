Глава Башкирии возложил вину за массовые заражения коронавирусом на врачей
Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании регионального Совета по правам человека заявил, что множество случаев заражения коронавирусом в республике произошли по вине медиков
Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании регионального Совета по правам человека заявил, что множество случаев заражения коронавирусом в республике произошли по вине медиков. Чиновник заявил, что врачи и медработники «не соблюдают правила безопасности при работе с коронавирусом».
«Я вот врачей глажу по головке. Но многие случаи заражения произошли по вине врачей. Мы имеем факты, когда врачи сами нарушают противоэпидемический режим. Дайте мне эти случаи, будем каждый конкретно отрабатывать», - заявил глава Башкирии, слова которого приводит портал «ProUfu.ru».
Замглавы Минздрава Башкирии Ирина Кононова отметила, что чаще всего нарушают правила безопасности не врачи с высшим образованием, а средний и особенно младший медицинский персонал, а также сотрудники клининга, которые постоянно перемещаются по больнице. Чиновница отметила, что у них такой «менталитет».
Напомним, что вспышка коронавируса произошла в РКЦ имени Куватова в Уфе, после чего больница была закрыта на карантин. Замглавы Минздрава сообщила, что «нулевым» пациентов, который заразил врачей коронавирусом, была 80-летняя пациентка, госпитализированная с инсультом. Результаты вскрытия скончавшейся женщины показали наличие у нее коронавируса.
По словам Ирины Кононовой, эта пациентка появилась в РКБ еще в феврале - до введения режима повышенной готовности и самоизоляции.