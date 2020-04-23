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23 апреля 12:50

Минздрав Дагестана без конкурса заключил три контракта на поставку аппаратов ИВЛ с ИП без опыта в этой сфере

Министерство здравоохранения Дагестана заключило три госконтракта на поставку аппаратов ИВЛ на общую сумму 114 млн рублей с индивидуальным предпринимателем Александром Михайловичем Ивановым, у которого нет опыта в этой сфере

Минздрав Дагестана без конкурса заключил три контракта на поставку аппаратов ИВЛ с ИП без опыта в этой сфере

Министерство здравоохранения Дагестана заключило три госконтракта на поставку аппаратов ИВЛ на общую сумму 114 млн рублей с индивидуальным предпринимателем Александром Михайловичем Ивановым, у которого нет опыта в этой сфере. Все три контракта были подписаны без проведения тендера.

Информацию об этих закупках опубликовал волонтерский проект RAVEN (Russian Anti-Virus Emergency Network), который занимается снижением коррупционных рисков, связанных со сдерживанием эпидемии коронавируса. Напомним, что Минфин России признал пандемию коронавируса «обстоятельством непреодолимой силы», после чего государственные структуры стали активно проводить закупки у единственного поставщика.

Дагестанский Минздрав 27 марта заключил контракт с ИП А.М. Иванов на поставку восьми аппаратов ИВЛ Alia, которые производит немецкая компания F. Stephan GmbH. Стоимость контракта составила 24 млн рублей.

Такие аппараты можно купить только у эксклюзивного дистрибьютора продукции F. Stephan GmbH в России - группы компаний «ТРИММ», которой владеет предприниматель и академик Российской академии медико-технических наук Александр Матюшин. Дагестанскому бюджету один аппарат обойдется в 3 млн рублей, в прайс-листе компании «ТехноМедИмпорт» (на 80% принадлежит Матюшину и входит в «ТРИММ») указано, что один аппарат стоит 18,8 тыс. долларов США, или 1,38 млн рублей. Например, в 2017 году подведомственное Управделами президента ФГУП «Медтехника» закупило эти приборы по цене 1,31 млн рублей за штуку.

Аналогичный контракт на поставку аппаратов ИВЛ минздрав Дагестана заключил с ИП Ивановым 8 на поставку 20 аппаратов ИВЛ по 1,8 млн рублей (общая стоимость контракта 36 млн рублей). В этих контрактах уже говорится об аппаратах Philips Respironics V60. В 2017 году такие аппараты продавали за 908 тысяч рублей.

Третий контракт был заключен с тем же ИП 13 апреля. За 54 млн рублей бизнесмен Иванов должен поставить и произвести монтаж 10 аппаратов ИВЛ Elisa 600 стоимостью 5,4 млн рублей каждый. Эти аппараты производит немецкая компания Löwenstein Medical.

Стоит отметить, что такие же аппараты ИВЛ заказал Минздрава Татарстан у «Компании Киль-Казань» по цене 3,5 млн рублей за штуку.

По условиям контрактов, ИП А.М. Иванов должен осуществить «сборку, установку, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию», а также обучить представителей заказчика правилам эксплуатации аппарата ИВЛ. Для монтажа предпринимателю нужна соответствующая лицензия, а чтобы ее получить необходима эксплуатационная документация производителя техники и работники с высшим или средним профессиональным образованием и опытом работы от трех лет.

По данным проекта RAVEN, Александр Иванов зарегистрировал свое ИП в феврале 2018 года в городе Щелково Московской области. При регистрации в качестве основного вида деятельности была указана деятельность в области права. За месяц до подписания первого контракта с Минздравом Дагестана на поставку аппаратов ИВЛ г-н Иванов подал в ЕГРИП сведения о десяти дополнительных видах деятельности, позволяющих ему выступать в том числе в качестве агента по продаже медицинских изделий, фармацевтической продукции, сообщает Znak.com. 

Эксперты RAVEN предполагают, что контракты с ИП были заключены, чтобы вывести заработанные на сделке деньги. По закону вывести деньги со счета ИП проще, чем из крупной компании. Борцы с коррупцией обратились в следственные органы и Федеральную антимонопольную службу России с просьбой провести проверку по трем госконтрактам на поставку аппаратов ИВЛ для Дагестана.

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