Московский «Спартак» предложил медикам использовать свой стадион для борьбы с коронавирусом
Московский футбольный клуб «Спартак» предложил врачам стадион «Открытие Арена» в качестве площадки для размещения пациентов с коронавирусом
Фото: nata-info.ru
Московский футбольный клуб «Спартак» предложил врачам стадион «Открытие Арена» в качестве площадки для размещения пациентов с коронавирусом либо другой помощи медикам.
Гендиректор клуба Томас Цорн сообщил агентству ТАСС, что с учетом расположения и возможностей прилегающей территории домашний стадион «Спартака» можно использовать для помощи медикам в различных направлениях.
«Открытие Арена», который был введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года, вмещает в себя 45 360 человек.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что если темпы распространения коронавируса в столице не снизятся, что места в больницах закончатся через 3-4 недели.
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