Жители Архангельской области пожаловались в прокуратуру на бездействие властей региона в борьбе с коронавирусом
Жители Северодвинска разместили объявили сбор подписей на платформе Change.org под петицией на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова о бездействии региональной власти в борьбе с коронавирусом
Жители Северодвинска разместили объявили сбор подписей на платформе Change.org под петицией на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова о бездействии региональной власти в борьбе с коронавирусом.
Авторы петиции считают, что власти Архангельской области во главе с врио губернатора Александром Цыбульским слабо реагируют на ситуацию с распространением COVID-19. За последние дни в регионе число заразившихся выросло до 120 человек, а произошло это из-за того, что областное правительство не предприняло необходимых мер по борьбе с эпидемией.
В петиции говорится, что в регионе не проводилось тестирование на коронавирус, детсады, школы, больницы и их персонал не готовились к эпидемии. В города Архангельской области свободно приезжали люди из других регионов. Им не измерялась даже температура, а получение багажа в тесном помещении не давало возможности соблюдения безопасной дистанции.
Авторы обращения считают, что именно это и привело к резкому ухудшению эпидемиологической обстановки в области.
Напомним, что число заразившихся коронавирусом в Архангельской области резко выросло после того, как в местной психиатрической больнице была зафиксирована вспышка СЩМШВ-19. В больнице заразились 70 пациентов и сотрудников. Сейчас в больнице проводится прокурорская проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.