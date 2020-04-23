Депутаты Госдумы потребовали прекратить попытки заблокировать Telegram
Депутаты отметили, что у большинства пользователей Telegram работает без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект, который предписывает прекратить блокировку мессенджера Telegram. Парламентарии отметили, что именно «опальный» мессенджер сейчас используют государственные органы для распространения информации о коронавирусе.
Справороссы считают, что безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram только лишь наносят «урон престижу государственной власти», сообщает «КомменсантЪ».
Депутаты отметили, что у большинства пользователей Telegram работает без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. «Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», - говорится в пояснительной записке.
Напомним, что начал попытки заблокировать Telegram в апреле 2018 года из-за отказа администрации сервиса сотрудничать с ФСБ России и передать силовикам ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис при этом остается доступен для пользователей, а его активными пользователями являются, в том числе и чиновники.