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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
23 апреля 08:21

Депутаты Госдумы потребовали прекратить попытки заблокировать Telegram

Депутаты отметили, что у большинства пользователей Telegram работает без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок

Депутаты Госдумы потребовали прекратить попытки заблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект, который предписывает прекратить блокировку мессенджера Telegram. Парламентарии отметили, что именно «опальный» мессенджер сейчас используют государственные органы для распространения информации о коронавирусе.

Справороссы считают, что безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram только лишь наносят «урон престижу государственной власти», сообщает «КомменсантЪ».

Депутаты отметили, что у большинства пользователей Telegram работает без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. «Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, что начал попытки заблокировать Telegram в апреле 2018 года из-за отказа администрации сервиса сотрудничать с ФСБ России и передать силовикам ключи для расшифровки переписки пользователей. Сервис при этом остается доступен для пользователей, а его активными пользователями являются, в том числе и чиновники.

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