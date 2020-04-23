Мэр Москвы сообщил, что свободные места в больницах могут закончиться через 3-4 недели
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о заканчивающихся свободных местах в городских больницах. По словам градоначальника, если темпы распространения коронавируса сохранятся, то коечный фонд в больницах (80 тысяч коек) закончится через 3-4 недели
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о заканчивающихся свободных местах в городских больницах. По словам градоначальника, если темпы распространения коронавируса сохранятся, то коечный фонд в больницах (80 тысяч коек) закончится через 3-4 недели.
На заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 Сергей Собянин сообщил, что без учета Москвы во всей стране сейчас занято 24,8 тысяч больничных коек. Мэр столицы попросил увеличить количество мест в больницах в два раза.
Что касается Москвы, то сейчас в городе развернуто 16 тысяч мест для пациентов с коронавирусом. К 27 апреля количество занятых коек вырастет до 20 тысяч. В общей сумме столице могут потребоваться еще 30 тысяч. дополнительных мест в стационарах для зараженных, сообщает РБК.
В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство выделило 33,4 млрд рублей регионам на подготовку больниц для приема пациентов с коронавирусом. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что в России будет более 60 больниц, в которых развернут дополнительно 45 тысяч мест.