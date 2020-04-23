Застрявшие на Мальдивах россияне попросили президента и МИД вернуть их домой
Около ста российских граждан, которые не могут вернуться домой с Мальдивских островов в связи с отменно авиационного сообщения, обратились к властям РФ с просьбой доставить их на родину
Около ста российских граждан, которые не могут вернуться домой с Мальдивских островов в связи с отменно авиационного сообщения, обратились к властям РФ с просьбой доставить их на родину.
Россияне направили письмо в администрацию президента, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в МИД, Ростуризм и Росавиацию, в котором сообщили, что остались без денег, лекарств и средств гигиены. По их словам, последний организованный властями спецрейс вылетел 8 апреля и забрал только жителей Москвы и Подмосковья, сообщает портал «Собака.ру».
На Мальдивах из-за коронавируса стали закрываться отели, потому туристов переселили в более дешевые помещения с «минимальными условиями пребывания», но даже на оплату такого жилья у многих не осталось денег. Обещанные главой правительства Михаилом Мишустиным деньги получили только две семьи, а остальным пришлось брать кредиты или просить денег у родственников.
«У многих из нас, не рассчитывавших на столь длительное пребывание, закончились деньги. Некоторые уже на грани увольнения из-за невыхода на работу по окончании отпуска. У многих дома престарелые родители и дети», - пишут застрявшие на «райском» острове россияне.
Кроме того, на острове возникают перебои с поставками продуктов, заканчиваются медикаменты и элементарные средства гигиены.
Россияне просят власти вернуть их на родину и обещают по возвращению пройти все необходимые обследования на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции.