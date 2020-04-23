23 апреля 00:13
Глава Томской области пригрозил распространителям «фейк-ньюс» фразой «государство знает ваши адреса»
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, которые распространяют недостоверную информацию о коронавирусе и «мажут грязью власть», словами «государство знает ваши фамилии и адреса»
Фото: tomsk-tr.gazprom.ru
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, которые распространяют недостоверную информацию о коронавирусе и «мажут грязью власть», словами «государство знает ваши фамилии и адреса».
В интервью телеканалу «Томское время» Сергей Жвачкин пожаловался на распространение новостей, которые «мажут грязью власть, правоохранительные органы». По мнению губернатора, часть негативных новостей идет от иностранцев, а часть от жителей Томской области. «Кто-то на этом деньги зарабатывает, и мы тоже об этом знаем. Кто-то просто из себя героя строит», - отметил чиновник.
Сергей Жвачкин также предупредил распространителей «фейк-ньюс», что им не спрятаться под разными никами, поскольку государству известны их настоящие фамилии и адреса.