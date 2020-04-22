22 апреля 18:10
Евросоюз выделил 3 млрд евро Украине и другим странам на борьбу с последствиями пандемии COVID-19
Украине Евросоюз выделил 1,2 млрд евро. Остальные средства будут распределены между девятью странами-партнерами союза, в том числе Тунисом и Боснией
Евросоюз выделил десяти соседним странам 3 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
Украине Евросоюз выделил 1,2 млрд евро. Остальные средства будут распределены между девятью странами-партнерами союза, в том числе Тунисом и Боснией, сообщает ТАСС.
Речь идет о программе помощи Team Europe (Команда Европы), с целью которой является оказание поддержки странам-партнерам ЕС.
Финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на хороших условиях для покрытия срочных нужд.