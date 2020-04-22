Глава Минэнерго Александр Новак выступил против снижения цен на бензин
Глава Минэнерго Александр Новак отклонил идею о снижении цен на бензин в России. Об этом правительственный чиновник заявил на встрече с лидерами думских фракций
Глава Минэнерго Александр Новак отклонил идею о снижении цен на бензин в России. Об этом правительственный чиновник заявил на встрече с лидерами думских фракций.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что на встрече глава Минэнерго заявил, что «снижения никакого не будет». Александр Новак заявил, что лично он против снижения стоимости бензина, но если этот вопрос будет рассматриваться на более высоком уровне, то он может поддержать эту идею.
«То есть я могу обратиться к президенту с этим вопросом, и он [Новак] готов подключиться [к обсуждению]. Но сам он считает, что делать этого нельзя», - заявил Сергей Миронов, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что в России стоимость топлива остается неизменной даже при сильном падении мировых цен на нефть. Ранее Александр Новак предложил запретить поставки в Россию дешевого бензина на полгода, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы в условиях нынешнего экономического кризиса.