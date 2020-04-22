«Белая дача» приостановила работу завода по изготовлению картофеля фри для McDonald's
Компания «Белая дача», которая является поставщиком ресторанов быстрого питания McDonald's, временно остановила работу единственного в России завода по производству картошки фри. Такое решение было принято из-за снижения потребления данного продукта на фоне пандемии коронавируса и закрытия ресторанов
Компания «Белая дача», которая является поставщиком ресторанов быстрого питания McDonald's, временно остановила работу единственного в России завода по производству картошки фри. Такое решение было принято из-за снижения потребления данного продукта на фоне пандемии коронавируса и закрытия ресторанов.
Основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов сообщил РБК, что закрытие ресторанов и общепита в рамках ограничительных мер по коронавирусу обрушило спрос на картофель фри. Сейчас у компании заказывают «мизер» - меньше 10% картофеля. Доходы от кейтеринга (основной канал продажи для «Белой дачи») упали на 60%.
Виктор Семенов сообщил, что липецкий завод закрылся на пять месяцев. Часть сотрудников была отправлена в отпуск, зарплата выплачивается.
Представитель McDonald's в России сообщил в свою очередь, что у ресторанов сети, которые сейчас работают на вынос и доставку, не будет проблем с поставками картофеля фри. У «Белой дачи» на складах есть в запасе более 20 тысяч тонн готового картофеля.