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22 апреля 14:47

Эпидемиолог Минздрава предложил продлить режим самоизоляции до конца майских праздников

Министерство здравоохранения России выступило за продление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, до конца майских праздников. Такое мнение высказал главный внештатный специалист, эпидемиолог ведомства Николай Брико

Эпидемиолог Минздрава предложил продлить режим самоизоляции до конца майских праздников

Министерство здравоохранения России выступило за продление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, до конца майских праздников. Такое мнение высказал главный внештатный специалист, эпидемиолог ведомства Николай Брико.

Специалист сообщил, что во многих странах уже имеются четкие тенденции к снижению числа заразившихся коронавирусом, но местные власти пока не торопятся отменять ограничительные меры. В частности, речь идет о режиме самоизоляции, введении социальной дистанции и запрета на проведение массовых мероприятий.

«Послабления есть, но меры сохраняются», - заявил Николай Брико, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее уже сообщалось, что российские власти рассматривают вопрос о продлении режима всеобщей изоляции на майские праздники, чтобы люди остались дома и тем самым не подвергали себя риску заразиться коронавирусом.

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