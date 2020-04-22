Эпидемиолог Минздрава предложил продлить режим самоизоляции до конца майских праздников
Министерство здравоохранения России выступило за продление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, до конца майских праздников. Такое мнение высказал главный внештатный специалист, эпидемиолог ведомства Николай Брико
Министерство здравоохранения России выступило за продление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, до конца майских праздников. Такое мнение высказал главный внештатный специалист, эпидемиолог ведомства Николай Брико.
Специалист сообщил, что во многих странах уже имеются четкие тенденции к снижению числа заразившихся коронавирусом, но местные власти пока не торопятся отменять ограничительные меры. В частности, речь идет о режиме самоизоляции, введении социальной дистанции и запрета на проведение массовых мероприятий.
«Послабления есть, но меры сохраняются», - заявил Николай Брико, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее уже сообщалось, что российские власти рассматривают вопрос о продлении режима всеобщей изоляции на майские праздники, чтобы люди остались дома и тем самым не подвергали себя риску заразиться коронавирусом.