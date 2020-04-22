Кремль посоветовал врачам жаловаться на нехватку средств защиты чиновникам, а не журналистам
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал медиков жаловаться на нехватку средств индивидуальной защиты и оборудования не журналистам, а в региональные Министерства здравоохранения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал медиков жаловаться на нехватку средств индивидуальной защиты и оборудования не журналистам, а в региональные Министерства здравоохранения. Таким образом кремлевский чиновник прокомментировал сообщения врачей из регионов, которые лечат больных коронавирусом, о нехватке или полном отсутствии средств защиты.
Дмитрий Песков заявил, что врачи «могут и должны» доводить свои потребности до властей своих регионов. «Министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и средства массовой информации», - заявил официальный представитель президента.
Песков также заверил, что регионы и федеральный центр имеют возможности «для того, чтобы закрывать этот дефицит».
«Ситуации, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и для накручивания ситуации, они неуместны и недопустимы. Сейчас главное — это обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей», - добавил Песков.
Судя по всему, Дмитрий Песков под «недобросовестными людьми» подразумевает независимый профсоюз «Альянс врачей», который собирает заявки от больниц на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и закупает их для врачей на средства, полученные от граждан в виде пожертвований. При этом во многих случаях представители организации сталкиваются с трудностями при передаче врачам необходимых для них СИЗ. Членов «Альянса врачей» задерживают полицейские, а руководство больниц отказывается принимать средства защиты для своих сотрудников.