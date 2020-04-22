Полицейским могут разрешить вскрывать гражданские автомобили и оцеплять жилые дома
Кабмин предлагает добавить в федеральный закон «О полиции» пункт, который разрешает полицейским вскрывать чужие автомобили с целью спасения жизни граждан
Сотрудникам российской полиции могут разрешить вскрывать автомобили гражданских лиц, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Соответствующий законопроект подготовили в правительстве.
Кабмин предлагает добавить в федеральный закон «О полиции» пункт, который разрешает полицейским вскрывать чужие автомобили с целью спасения жизни граждан, предотвращения преступления и обеспечения безопасности россиян. При вскрытии автомобиля его владелец должен быть оповещен об этом в течение 24 часов.
Авторы документа отметили, что если полицейский действовал на законных основаниях, то он не будет нести ответственность за причиненный при вскрытии автомобиля ущерб, сообщает «Интерфакс».
Также сотрудников МВД предлагается наделить правом ограждать место проведение митингов и оцеплять жилые дома. В границах оцепления полицейские смогут проводить осмотр граждан и находящихся при них вещей. Если человек отказывается от осмотра, то через оцепление его могут не пропустить.