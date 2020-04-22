Верховный суд рекомендовал применять более мягкую статью к гражданам, нарушившим режим всеобщей изоляции
Верховный суд направил судам низших инстанций разъяснение о том, как надо наказывать граждан за нарушение режима изоляции, который был введен из-за пандемии
Верховный суд России направил судам низших инстанций разъяснение о том, как надо наказывать граждан за нарушение режима изоляции, который был введен из-за пандемии коронавируса.
В этом разъяснении говорится, что за нарушение режима самоизоляции гражданами, у которых нет подозрения на коронавирус, следует привлекать к ответственности по более мягкой административной норме, сообщает РБК.
Сейчас суды квалифицируют нарушение режима самоизоляции по части 2 статьи 6.3 КоАП, которая предусматривает штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
Верховный суд России считает, что эту статью следует применять только к лицам с подозрением на коронавирус, а также тем, кто прибыл из иностранных государств, контактировал с зараженным коронавирусом, не выполняет предписание о соблюдении обязательного карантина на 14 дней и уклоняется от лечения.
Во всех остальных случаях необходимо применять часть 1 статьи 20.6.1 КоАП, которая предусматривает предупреждение либо штраф в размере 1-30 тысяч рублей.