УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты по футболу
Союз европейских футбольных ассоциаций в ходе онлайн-конференции с представителями 55 континентальных лиг рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, которые были приостановлены
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ходе онлайн-конференции с представителями 55 континентальных лиг рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Оставшиеся матчи пройдут без зрителей.
«Всем ассоциациям было настоятельно рекомендовано довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных первенств и кубков», - говорится в пресс-релизе УЕФА, который цитирует РБК.
«Возможно, нам придется играть при пустых трибунах, но главное - играть», - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.
УЕФА также отдельно рассмотрит несколько случаев досрочного завершения национальных чемпионатов. Каких стран это касается, не уточняется.
Что касается розыгрыша еврокубков, то матчи Лиги Европы могут возобновить 2–3 августа, а матчи Лиги чемпионов - 7–8 августа. Финал Лиги Европы пройдет 27 августа в Гданьске, а финал Лиги чемпионов - 29 августа в Стамбуле.