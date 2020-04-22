Большинство российских авиакомпаний могут остаться без обещанных властями налоговых льгот
Большинство российских авиакомпаний могут остаться обещанной властями отсрочки в уплате налогов, страховых взносов и авансовых платежей во втором квартале 2020 года
Большинство российских авиакомпаний могут остаться обещанной властями отсрочки в уплате налогов, страховых взносов и авансовых платежей во втором квартале 2020 года. Для получения льгот в связи с пандемией коронавируса и действием карантинных мер правительство выдвинуло ряд критериев, которым соответствуют только пять российских перевозчика.
В письме главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна на имя вице-премьера Андрея Белоусова сообщается, что авиакомпании не попадают под требования для предоставления указанных льгот.
Так, авиакомпании могут получить отсрочку по налогам на четыре месяца только в случае падения доходов за предыдущий квартал более чем на 10%. Однако существенное сокращение доходов авиакомпаний началось со второй декады марта 2020 года, что при росте данных показателей в январе и феврале не привело к общему падению доходов за первый квартал на 10%, сообщает РБК со ссылкой на письмо г-на Тасуна.
В январе-марте текущего года пассажиропоток у российских авиакомпаний снизился лишь на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а за первые две недели апреля, когда уже начался второй квартал, на 89%. Напомним, что российские границы в связи с пандемией коронавируса были закрыты 27 марта. Тогда же было приостановлено авиационное сообщение с иностранными государствами, а следом авиакомпании сократили количество внутренних рейсов из-за падения спроса.
Сейчас у авиакомпаний возник резкий дефицит оборотных средств, необходимых на выплату зарплат, содержание флота и другие неотложные платежи. Однако без льгот они будут обязаны заплатить в апреле-июне в бюджет значительный объем денежных средств» (налогов) под угрозой принудительных мер взыскания и получения справок о задолженности. Этот документ не позволит авиакомпаниям участвовать в тендерах и получать субсидии.
По обозначенные правительством критерии попадают только «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» (все входят в группу «Аэрофлот»), а также ИКАР и Red Wings. Авиакомпании S7, «Победа», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр» и другие претендовать на льготы не могут, так как в среднем их доходы за первый квартал уменьшились на 0,4%.
АЭВТ просит правительство продлить сроки уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов на шесть месяцев, а не на четыре; предоставить право на такую отсрочку для всех грузовых и пассажирских авиакомпаний, вне зависимости от динамики финансовых показателей за предыдущий квартал; ввести упрощенный порядок подтверждения доходов для того, чтобы получить право на отсрочку.