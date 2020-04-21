Патриарх Кирилл попросил правительство отсрочить плату за ЖКУ для храмов
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить оплату коммунальных платежей для церковных учреждений
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить оплату коммунальных платежей для церковных учреждений. Свою просьбу патриарх объяснил снижением объема пожертвований прихожан на фоне пандемии коронавируса.
Глава РПЦ просит правительство отсрочить коммунальные платежи до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы храмов и монастырей. По словам патриарха, счета за тепло, свет, газ и воду оплачиваются из пожертвований прихожан, а сейчас они заметно снизились. Отметим, что многие россияне из-за ограничительных мер теряют работу и доходы, но при этом их обязали вовремя оплачивать счета за ЖКХ и кредиты.
По данным РБК, в правительстве в ответ на просьбу РПЦ рекомендовали приходам индивидуально разбираться с поставщиками.